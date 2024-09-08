В Омске сегодня выберут двух депутатов горсовета - предыдущие досрочно сдали мандаты. Голосование пройдет на территории Центрального и Ленинского округов.
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В Омске сегодня выберут двух депутатов горсовета - предыдущие досрочно сдали мандаты. Голосование пройдет на территории Центрального и Ленинского округов.