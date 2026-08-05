Говорит Европа ⚡
Сайт "Говорит Евр...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Говорит Европа ⚡

164 подписчика

Вадим Рабинович: Федоров метит в президенты после цифровизации избирательного штаба

Вадим Рабинович: Федоров метит в президенты после цифровизации избирательного штаба

Почему пост главы внешней разведки занял человек без профильного опыта в разведке? Чем объяснить обратную карьеру экс-премьера Дениса Шмыгаля из министров обороны в министры энергетики? Какие аргументы стали решающими при назначении 29-летней правозащитницы заместителем министра обороны? В Украине завершилась серия громких кадровых перестановок, заставившая наблюдателей вспомнить старый принцип: «… Читать далее: https://govorit.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии