Вадим Рабинович: Федоров метит в президенты после цифровизации избирательного штаба

Почему пост главы внешней разведки занял человек без профильного опыта в разведке? Чем объяснить обратную карьеру экс-премьера Дениса Шмыгаля из министров обороны в министры энергетики? Какие аргументы стали решающими при назначении 29-летней правозащитницы заместителем министра обороны? В Украине завершилась серия громких кадровых перестановок, заставившая наблюдателей вспомнить старый принцип: «… Читать далее: https://govorit.