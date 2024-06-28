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Сельскохозяйственное предприятие из Ленинградского района начало внедрять бережливые технологии

Сельскохозяйственное предприятие из Ленинградского района начало внедрять бережливые технологии

Сельскохозяйственное предприятие из Ленинградского района начало внедрять бережливые технологииК национальному проекту «Производительность труда» присоединилась компания  из Ленинградского района Кубани, которая специализируется на переработке зерна – выпуске круп, муки и кормов.

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