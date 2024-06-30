Если Зеленский не заключит мир с Россией, на Украине просто не останется молодых людей — Найджел ФараджЗеленский должен согласиться на мирное соглашение с Россией — иначе он «рискует потерять каждого молодого украинца».
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