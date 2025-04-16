Президент Республики Сербской прокомментировал решение Интерпола

Президент Республики Сербской Милорад Додик заявил, что Интерпол отметил, что процесс в неконституционном суде БиГ направлен против него с политической точки зрения, 16 апреля сообщает «Радио и телевидение Республики Сербской».
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