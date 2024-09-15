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Царьград

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Бензин на нижегородских заправках подорожал почти на 7% с начала года

Бензин на нижегородских заправках подорожал почти на 7% с начала года

Бензин в Нижегородской области с декабря 2023 года по август 2024-го подорожал на 6,86%, сообщил Нижегородстат.

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