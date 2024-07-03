Tuttomercatoweb: «Торино» согласился продать хавбека Илича «Зениту» за €25 млн

Полузащитник «Торино» Иван Илич может перейти в «Зенит» в летнее трансферное окно. Как сообщает Tuttomercatoweb, петербургский клуб гарантированно выплатит туринцам €22 млн, ещё 3 млн итальянцам будут положены в качестве бонусов.
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