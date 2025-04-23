Омского перевозчика Николая Артемьева обвиняют в мошенничестве с микроавтобусами. По версии следствия, он вместе со своей сотрудницей похитил около 6 миллионов рублей.
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Омского перевозчика Николая Артемьева обвиняют в мошенничестве с микроавтобусами. По версии следствия, он вместе со своей сотрудницей похитил около 6 миллионов рублей.