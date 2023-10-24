В Севастополе отбивали возможную атаку диверсантов

Ночью в Севастополе отбивали возможную атаку ВСУ – об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. «Громкие звуки – это на внешнем рейде Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника», – написал градоначальник в соцсетях около 4 часов утра.