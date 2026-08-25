«Громкие рыбы» превратили рекламу туалетной бумаги в манифест о мужской уязвимости (18+)

Реклама содержит сцены курения. Потребление никотинсодержащей продукции вредит здоровью Креативное агентство «Громкие рыбы» выпустило новую «несогласованную рекламу» — на этот раз героем стал продукт из советского прошлого, серая туалетная бумага без втулки.