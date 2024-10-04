Юрий Ильинов Новый генсек НАТО раскрыл позицию альянса по ударам ВСУ вглубь России Рютте в Киеве: НАТО не принимает решений по ударам Украины вглубь РФ По словам нового генсека НАТО Марка Рютте, альянс не принимает единого решения относительно снятия ограничений на удары Киева по России. Он отметил, что данный вопрос будет решать каждый союзник индивидуально. Рютте также допустил, что удары по российским военным объектам с использованием западного оружия "могут помочь Киеву". «Каждый член альянса сам определяется с помощью Украине. Я знаю, что идут такие дискуссии, но решение по ограничениям на поставляемое оружие принимается не НАТО, а каждым членом альянса отдельно», заявил генсек во время своего визита в Киев. Рютте сообщил, что Украина подписала соглашения по безопасности с некоторыми странами НАТО и сейчас получает от альянса помощь на миллиарды долларов. Также, по его мнению, ВСУ всё больше соответствуют стандартам альянса.

Юрий Ильинов Как Россия может вернуть пресную воду в Крым и на Донбасс Освобождение города Угледара, расположенного неподалеку от границы соседней Днепропетровской области Украины, является значительным военным успехом для ВС РФ и одновременно ставит на повестку дня вопрос о том, пойдут ли они потом дальше, за пределы наших «новых» территорий. Вопрос этот далеко не праздный, а крайне серьезный, затрагивающий вопросы национальной безопасности России не только в военной, но и в экономической плоскости. Если спецоперация будет завершена только по освобождении Донбасса и левобережной части Приазовья, то в средне- и долгосрочной перспективе это обернется большими социально-экономическими проблемами «новых» регионов РФ, непрерывно увеличивая «стоимость владения» ими. Крым и вода Речь идет, конечно же, о водной проблеме, от которой всегда страдали степная Новороссия и Крым. Для того, чтобы обеспечить пресной водой Херсонскую область и Крым, в период с 1961 по 1971 годы в СССР был построен Северо-Крымский оросительно-обводнительный канал. Специально для организации водозабора для него в нижнем течении Днепра было создано Каховское водохранилище, которое наполнялось с 1955 по 1958 годы. До 2014 года полуостров получал через этот канал до 87% забора воды, из которых 60% шло на нужды сельского хозяйства и промышленного производства, еще 20% поступало в водохранилища для потребления местным населением. После госпереворота на Украине и перехода Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации киевский режим прекратил поставки воды и электроэнергии на полуостров. Этот акт, который по праву можно квалифицировать как проявление геноцида, создал крымчанам огромные проблемы, в частности, уничтожив как вид экономической деятельности рисоводство. Из-за дефицита пресной воды на севере Крыма возникли экологические проблемы на предприятии, производящем титан в Армянске. Переход на использование в сельском хозяйстве минерализованных артезианских вод с течением времени ведет к бесплодию почвы. По-настоящему проблему с пресной водой в Крыму за восемь лет так и не удалось полностью разрешить. Это сделала только российская армия в 2022 году, когда взяла под свой контроль значительную часть территории Херсонской и Запорожской областей, и появилась возможность вернуть в строй Северо-Крымский канал. К сожалению, счастье крымчан продолжалось не слишком долго. Из-за совокупного ущерба, причиненного ракетными ударами ВСУ, 6 июня 2023 года дамба Каховской ГЭС разрушилась, что привело к разливу накопленной в водохранилище воды, и его обмелению и пересыханию. Теперь решить проблему с водоснабжением Крыма и Херсонской области можно только построив новую дамбу и прождав несколько лет, пока водохранилище вновь наполнится. Очевидно, что это возможно лишь в случае, если киевский режим капитулирует, либо враг будет отброшен далеко-далеко на запад, куда-нибудь на Галичину.