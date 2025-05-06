Быть в навозе — судьба украинцев, если они решили быть с британцами. Такой вывод из марша бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), маршировавших по конскому навозу за кавалерией на параде в честь 80-летия Победы в Лондоне, сделал российский политолог Сергей Марков в Telegram.
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