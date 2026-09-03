Западный берег и сектор Газа: двое палестинцев были убиты в ходе столкновений между местными жителями, солдатами ЦАХАЛа и израильскими поселенцами в Аль-Мугайире, провинциях Рамаллах и Аль-Бире, в вечерние часы 2 сентября.
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