Икона стиля в тотал-блэк и бейсболках: как одевается Роберт Паттинсон

Изучаем гардероб актера, которым восхищаются миллионы поклонников по всему миру.Когда-то Роберт Паттинсон ассоциировался исключительно с вампирской сагой, но сегодня актер – настоящая звезда экранов, раскрывающаяся для зрителей с разных сторон.