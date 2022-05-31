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Икона стиля в тотал-блэк и бейсболках: как одевается Роберт Паттинсон

Икона стиля в тотал-блэк и бейсболках: как одевается Роберт Паттинсон

Изучаем гардероб актера, которым восхищаются миллионы поклонников по всему миру.Когда-то Роберт Паттинсон ассоциировался исключительно с вампирской сагой, но сегодня актер – настоящая звезда экранов, раскрывающаяся для зрителей с разных сторон.

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