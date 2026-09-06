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Регионы России

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LG представила первый 14-дюймовый ноутбук Gram Book AI 2026 с автономностью более 30 часов

LG представила первый 14-дюймовый ноутбук Gram Book AI 2026 с автономностью более 30 часов

Компания LG анонсировала выпуск ноутбука Gram Book AI 2026 14U40V, ставшего первой 14-дюймовой моделью в серии Gram.

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