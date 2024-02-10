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Блогер Влад Бумага в розыске из-за крупного долга перед налоговой

Блогер Влад Бумага в розыске из-за крупного долга перед налоговой

Блогер Влад Бумага в розыске из-за крупного долга перед налоговой Ольга ВайленкоРоссийские приставы объявили в розыск известного блогера Влада Бумагу, также известного как Влад А4, в связи с крупным долгом перед налоговой.

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