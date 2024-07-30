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В ЛНР рассказали об уничтожении расчета дронов ВСУ

В ЛНР рассказали об уничтожении расчета дронов ВСУ

Российские военные уничтожили расчет FPV-дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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