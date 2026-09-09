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Царьград

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Amber Latvijas balzams задолжала Латвии €65,26 млн к концу марта

Amber Latvijas balzams задолжала Латвии €65,26 млн к концу марта

Компания Amber Latvijas balzams, крупный производитель «Рижского бальзама», оказалась на грани финансового коллапса: к концу первого квартала 2026 года ее долги перед латвийскими властями достигли €65,26 млн.

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