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Дебур про отставки в НХЛ: «Безумие, не понимаю этого. Это как пойти на свидание, жениться и развестись до того, как принесут закуски»

«Торонто» отправил Шелдона Кифа в отставку после поражения от «Бостона» (3-4 в серии) в первом раунде Кубка Стэнли.

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