Худрук Астрахан: «Театральный бульвар» – пример того, как столица предоставляет сцену артистам со всей страны

В фестивале участвовали коллективы из более чем 60 городов РоссииЖители Москвы могли культурно обогатиться благодаря постановкам из других регионов на фестивале «Театральный бульвар».
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