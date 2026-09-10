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Худрук Астрахан: «Театральный бульвар» – пример того, как столица предоставляет сцену артистам со всей страны

Худрук Астрахан: «Театральный бульвар» – пример того, как столица предоставляет сцену артистам со всей страны

В фестивале участвовали коллективы из более чем 60 городов РоссииЖители Москвы могли культурно обогатиться благодаря постановкам из других регионов на фестивале «Театральный бульвар».

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