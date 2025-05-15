Ликсутов: столичные производители сыграли историческую роль в развитии метро

Московский метрополитен 15 мая празднует свое 90-летие. Столичные производители сыграли исторически значимую роль в развитии инфраструктуры метрополитена и продолжают обеспечивать его критически значимой продукцией.
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