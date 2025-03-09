Экс-премьер Украины потребовала немедленно завершить конфликт в стране

TASS/Mstyslav Chernov/AP Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко раскритиковала заявление главы разведывательной службы Германии Бруно Каля о необходимости не завершать конфликт в стране не раньше 2029 года.
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