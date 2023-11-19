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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Медведев о полуфинале итогового: «На тай-брейке появилась небольшая боль в правом бедре. В следующий раз, наверное, не буду сразу брать физио»

Он проиграл Яннику Синнеру 3:6, 7:6(4), 1:6. После второго сета Медведев вызвал физио и получил помощь за пределами корта.

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