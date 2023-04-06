Евродепутат Уоллес: сокрытие правды о «Северных потоках» говорит о раболепии ЕС перед США

Депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес поставил Европейский союз перед неприятным фактом. Он прокомментировал нежелание коллективного Запада инициировать международное расследование взрывов на российских газопроводах «Северный поток».
Депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес поставил Европейский союз перед неприятным фактом. Он прокомментировал нежелание коллективного Запада инициировать международное расследование взрывов на российских газопроводах «Северный поток».
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