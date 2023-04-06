Политика Сегодня

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Евродепутат Уоллес: сокрытие правды о «Северных потоках» говорит о раболепии ЕС перед США

Евродепутат Уоллес: сокрытие правды о «Северных потоках» говорит о раболепии ЕС перед США

Депутат Европейского парламента (ЕП) Мик Уоллес поставил Европейский союз перед неприятным фактом. Он прокомментировал нежелание коллективного Запада инициировать международное расследование взрывов на российских газопроводах «Северный поток».

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