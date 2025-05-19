Самолет с пассажирами 10 минут летел без управления: первый пилот ушел в туалет, а второй потерял сознание

Испанское управление по расследованию авиационных происшествий продолжает изучать авиаинцидент, в ходе которого в прошлом году рейс авиакомпании Lufthansa с 205 пассажирами на борту в течение 10 минут оставался без управления.
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