Эксперты рассказывают о неожиданных последствиях употребления газировки Алиса БронскаяПо данным издания Epidemiology, исследование, проведенное китайскими учеными из Университета Цинхуа в Пекине, выявило, что употребление газированных напитков может вызвать целый ряд негативных последствий.
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