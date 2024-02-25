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Эксперты рассказывают о неожиданных последствиях употребления газировки

Эксперты рассказывают о неожиданных последствиях употребления газировки

Эксперты рассказывают о неожиданных последствиях употребления газировки Алиса БронскаяПо данным издания Epidemiology, исследование, проведенное китайскими учеными из Университета Цинхуа в Пекине, выявило, что употребление газированных напитков может вызвать целый ряд негативных последствий.

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