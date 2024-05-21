Ждем-с и в Новоаннинском ⁉️ В Урюпинске на пересечении пер. Попова и ул. 50 лет Победы произошел провал на самотечном канализационном коллекторе.
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Ждем-с и в Новоаннинском ⁉️ В Урюпинске на пересечении пер. Попова и ул. 50 лет Победы произошел провал на самотечном канализационном коллекторе.