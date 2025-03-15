- Помнишь, мы когда то пели: " Умчи меня, олень, в свою страну оленью"? - Оглянись вокруг. тебе не кажется, что он таки нас домчал?😳.
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- Помнишь, мы когда то пели: " Умчи меня, олень, в свою страну оленью"? - Оглянись вокруг. тебе не кажется, что он таки нас домчал?😳.