Глава ведомства поручил доложить о ходе проверки по факту противоправной деятельности мигрантов в Пензенской области

В социальных медиа размещено обращение жителей региона к Председателю СК России с просьбой провести проверку по факту незаконной работы заведения общественного питания в Пензе, где предпринимательскую деятельность осуществляет уроженец Таджикистана и его сын.
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