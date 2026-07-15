Минобороны: "Грады" сорвали переброску резервов ВСУ под Днепропетровском

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" группировки войск "Восток" нанесли удар по резервам Вооруженных сил Украины, которые, по данным Минобороны РФ, готовились к переброске в Днепропетровской области.
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