Девятилетняя студентка МГУ обогнала сокурсников

По словам Евгения Теплякова, его дочь Алиса, в 9 лет поступившая на психологический факультет МГУ, за первый месяц обучения полностью прошла программу первого семестра и готова семимильными шагами двигаться дальше, к новым знаниям и новым вершинам.
По словам Евгения Теплякова, его дочь Алиса, в 9 лет поступившая на психологический факультет МГУ, за первый месяц обучения полностью прошла программу первого семестра и готова семимильными шагами двигаться дальше, к новым знаниям и новым вершинам.
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