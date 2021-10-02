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Девятилетняя студентка МГУ обогнала сокурсников

Девятилетняя студентка МГУ обогнала сокурсников

По словам Евгения Теплякова, его дочь Алиса, в 9 лет поступившая на психологический факультет МГУ, за первый месяц обучения полностью прошла программу первого семестра и готова семимильными шагами двигаться дальше, к новым знаниям и новым вершинам.

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