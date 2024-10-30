Врач Кузнецов: плоские желтые бугорки у век указывают на высокий холестерин

На повышенный уровень холестерина указывают плоские бугорки желтоватого цвета в области век, утолщение сухожилий из-за отложений холестерина и липоидная дуга роговицы (ободок светлого цвета вокруг роговицы), рассказал "Газете.
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