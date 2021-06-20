В Хакасии общественники организовали футбольный матч для детей, посещающих пришкольный лагерь

В минувшую субботу в рамках акции «Каникулы с Общественным советом» в школе № 2 г.Абакана членом Общественного совета при МВД по Республике Хакасия Галиной Жуковой был организован товарищеский матч по футболу среди ребят, посещающих лагерь дневного пребывания для одарённых детей «Шаг в будущее».
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