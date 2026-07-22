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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Павлычев интересен «Трактору». У форварда 28 очков в 69 играх регулярки АХЛ («Сила спорта»)

Нападающий Никита Павлычев может перейти в «Трактор». Как сообщает «Сила спорта», 29-летний форвард находится в шорт-листе челябинского клуба.

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