В Тамбовской области задержан готовивший подрыв авто сотрудников предприятия ОПК

В Тамбовской области задержан местный житель, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв автомобилей сотрудников регионального предприятия ОПК, сообщает Центр общественных связей ФСБ России.
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