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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава КХЛ Морозов о предматчевых шоу: «В НХЛ иногда сразу начинается матч. У нас же день игры – не только хоккей, но и развлечение для всей семьи, для детей»

«Все зависит от команд. В НХЛ иногда не проводится никакого шоу, а сразу начинается матч. У нас же в стратегии написано, что день матча – это не только хоккей, но и развлечение для всей семьи, для детей.

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