Как США оказались в роли партнёра России в большой игре?

3,8K прочитали На заседании Клуба Улицы Правды Михаил Хазин сделал ряд важных пояснений: Крупнейшие сберегательные банки Соединенных Штатов Америки Goldman Sax и American Express стали снижать ставку по депозитам.
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