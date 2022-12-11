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Джонатан Куминга вколотил сверху через Джейсона Тейтума

Джонатан Куминга вколотил сверху через Джейсона Тейтума

Форвард «Голден Стэйт» Джонатан Куминга в четвертой четверти матча против «Бостона» исполнил мощный данк через лидера соперников Джейсона Тейтума.

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