В Смоленской области после попытки атаки БПЛА загорелась кровля зданий

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщил, что в результате попытки атаки украинских беспилотников в регионе возникли возгорания кровли на некоторых зданиях, а также повреждены окна жилых домов.
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