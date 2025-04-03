Прогноз погоды в Крыму на 3 апреля В Симферополе +12 и ливень В Севастополе +11 и небольшой дождьВ Евпатории +14 и дождьВ Черноморском +11 и дождьВ Джанкое +13 и дождьВ Ялте +14 и дождьВ Алуште +14 и дождьВ Керчи +13 и небольшой дождьВ Армянске +14 и дождьВ Красноперек.