В Смоленской области «мобильные» госуслуги Госавтоинспекции – эффективность и удобство для граждан

В Рудне отсутствует регистрационно-экзаменационное подразделение Госавтоинспекции, поэтому для совершения регистрационных действий с транспортными средствами местным жителям надо обращаться в подразделение, которое находится в Смоленске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии