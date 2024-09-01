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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Вот такое "доброе" утро выдалось сегодня у администрации Черкесовского сельского

Вот такое "доброе" утро выдалось сегодня у администрации Черкесовского сельского поселения 😭 Детишки, проживающие в поселении, решили почесать руки о знаки с информацией о запрете курения возле здания.

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