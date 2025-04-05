Митинги начались в Сеуле после импичмента президента Южной Кореи

Сторонники бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля вышли на митинг в субботу, 5 апреля, чтобы выразить свое несогласие с решением Конституционного суда об импичменте, призвав к немедленному возвращению Юна к должности, сообщает агентство Yonhap.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии