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Аргументы и Факты

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В Молдавии сторонникам оппозиционера Шора запретили участвовать в выборах

В Молдавии сторонникам оппозиционера Шора запретили участвовать в выборах

Комиссия по чрезвычайному положению правительства Молдавии внесла поправки в избирательный кодекс, согласно которым сторонники оппозиционного политического деятеля Илана Шора не смогут принять участие в выборах в местные органы власти.

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