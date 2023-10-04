В Молдавии сторонникам оппозиционера Шора запретили участвовать в выборах

Комиссия по чрезвычайному положению правительства Молдавии внесла поправки в избирательный кодекс, согласно которым сторонники оппозиционного политического деятеля Илана Шора не смогут принять участие в выборах в местные органы власти.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии