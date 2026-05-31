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Новости ТМ

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В преддверии Дня защиты детей полицейские и общественники Невьянска поздравили воспитанников социально-реабилитационного центра

На берегу Невьянского пруда по доброй традиции ветеран органов внутренних дел Вячеслав Хомяков организовал для детей из социально-реабилитационного центра Невьянского района спортивно-развлекательный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей и началу летних каникул.

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