В Тюменской области полицейские провели профилактическую акцию «Зима прекрасна, когда безопасна»

В целях профилактики детского травматизма в осенне-зимний период инспектор группы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Голышмановский» Марина Загородних совместно с инспектором по охране детства Ксенией Литвиновой провели профилактическую акцию «Зима прекрасна, когда безопасна».