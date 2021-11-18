В Тюменской области полицейские провели профилактическую акцию «Зима прекрасна, когда безопасна»

В целях профилактики детского травматизма в осенне-зимний период инспектор группы по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Голышмановский» Марина Загородних совместно с инспектором по охране детства Ксенией Литвиновой провели профилактическую акцию «Зима прекрасна, когда безопасна».
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