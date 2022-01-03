Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleg
    Потоптать минное поле Евро-Благодати!Боррель под руку ...
  • Дмитрий Фактурович
    Будто воровать - это для Украины, что-то необычное! Они этим промышляют стабильно.На Украине пригро...
  • Сергей Рузманов
    Это не бред, это болезнь, которую лечат в психиатрической клиникеЗюганов назвал бр...

В Госдуме потребовали убрать «кладбище» лидеров СССР с Красной площади

В Госдуме потребовали убрать «кладбище» лидеров СССР с Красной площади

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов ЛДПР выступил с инициативой перенести с Красной площади мемориал у Кремлевской стены с могилами Иосифа Сталина и других госдеятелей СССР, а также тело Владимира Ленина, которое пребывает в мавзолее.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх