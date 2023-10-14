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  • M T
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  • Элеонора Коган
    Трогательная история о собачке Ангеле и её братике, который помог ей снова стать весёлой и счастливой!!!!Люди взяли домой ...

Люди взяли домой из приюта собаку и она стала все время смотреть в стену. На помощь пришли другая собака

Люди взяли домой из приюта собаку и она стала все время смотреть в стену. На помощь пришли другая собака

Группа волонтеров доставили в приют для животных собаку, которую изъяли у плохого заводчика. Прежняя жизнь этой собаки была далеко не счастливой, поэтому она почти все время проводила, отворачиваясь в угол и сидя так часами.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Трогательная история о собачке Ангеле и её братике, который помог ей снова стать весёлой и счастливой!!!!
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7 час.
Элеонора Коган
Надеюсь, у них сейчас всё  в порядке!!!Пусть себе шалят на здоровье, лишь были здоровы!!!
Ответить
7 час.

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