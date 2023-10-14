Люди взяли домой из приюта собаку и она стала все время смотреть в стену. На помощь пришли другая собака

Группа волонтеров доставили в приют для животных собаку, которую изъяли у плохого заводчика. Прежняя жизнь этой собаки была далеко не счастливой, поэтому она почти все время проводила, отворачиваясь в угол и сидя так часами.
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