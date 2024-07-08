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Япония победила дискеты. Ими до сих пор пользовалось правительство

Япония победила дискеты. Ими до сих пор пользовалось правительство

Японское правительство официально прекратило использование дискет Правительство Японии официально прекратило использование дискет с 28 июня 2024 года, завершив двухлетнюю кампанию модернизации технологий — этот шаг, инициированный министром цифровых технологий Таро Коно, отменил 1034 постановлений, регулирующих использование дискет.

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