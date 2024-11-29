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Загадочный сигнал с экспериментального зонда: проблемы и перспективы солнечного паруса ACS3

Загадочный сигнал с экспериментального зонда: проблемы и перспективы солнечного паруса ACS3

Загадочный сигнал с экспериментального зонда: проблемы и перспективы солнечного паруса ACS3 Ольга ВайленкоВ NASA столкнулись с неожиданными трудностями при управлении новым экспериментальным космическим аппаратом Advanced Composite Solar Sail System (ACS3), который был запущен с целью отработки перспективной технологии солнечного паруса.

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